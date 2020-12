81-jarige vrouw op straat beroofd in Hilversum

Het valt de 81-jarige vrouw in de supermarkt aan de Groest al op. Twee jongens zitten daar woensdagmiddag 9 december rond 17.00 uur op een inpaktafel om zich heen te kijken. De vrouw gaat te voet terug naar huis, steunend op haar rollator. Het wordt al donker. Maar op het moment dat ze over de Spoorstraat loopt, duiken dezelfde twee jongens opnieuw op. Ze wordt vastgepakt, meegetrokken een steeg in en dan wordt haar arm ook nog naar achteren getrokken. De jongens gaan er daarna met haar tas vandoor.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar deze laffe actie. Getuigen kunnen helpen om de zaak snel op te lossen. Heeft u iets gezien gisterenmiddag in de omgeving van de Groest of de Spoorstraat? Heeft u gezien wie de jongens zijn die de vrouw hebben beroofd of heeft u vermoedens? Laat het dan weten! U kunt de politie bellen via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Ook via onderstaand formulier kunnen tips worden doorgegeven.