Aanhoudingen na overlast vuurwerk

Zondag 6 december kreeg de politie rond 17.00 uur meldingen dat een groep jongeren zwaar vuurwerk afstak op het Grootmeesterplein. Meerdere agenten kwamen en omsingelden de groep. Op dat moment staken zij geen vuurwerk af. Twee jongens werden aangehouden omdat zij geen ID-bewijs konden tonen, één jongen werd aangehouden op verdenking van drugsbezit. Op het politiebureau bleek dat deze jongen geen drugs, maar wel een wapen bij zich had. Er werd een scooter achtergelaten op het plein, waarin inbrekerswerktuigen zaten. De politie doet hier onderzoek naar.

Meld illegale opslag vuurwerk

Er wordt deze periode veel vuurwerkoverlast ervaren, vooral in Utrecht Noord. De politie aanhoudingen verrichten als daders van bijvoorbeeld vernielingen met vuurwerk nog in zicht zijn of meldingen gedaan worden met een duidelijk signalement of beelden van daders erbij. Daarnaast ontvangt de politie graag informatie als bewoners vermoeden of weten dat er vuurwerk opgeslagen of verhandeld wordt in de wijk. Illegale opslag in woonwijken is levensgevaarlijk. Er zijn op meerdere adressen al vele dozen zwaar vuurwerk uit wijken gehaald en betrokkenen aangehouden. Meldingen hierover kunnen via 0900-8844, via de wijkagent of anoniem via 0800-7000 gedaan worden.

Vuurwerkoverlast kan bij de gemeente gemeld worden via slimmelden (app of op de gemeentewebsite). Door meldingen wordt duidelijk in welke wijken de meeste overlast is en kan het vuurwerkteam met handhavers gerichter de stad in om overlast te beperken. Voor de zogenaamde hotspots wordt ook een aanpak op maat gemaakt, met maatregelen zoals bijvoorbeeld inzet van extra jongerenwerk of cameratoezicht.