Vrouw betrapt inbreker en krijgt klappen

Toen de vrouw op 9 december rond 19.30 uur thuis kwam van haar werk merkte ze eerst niets vreemds. Ze ging rustig in de keuken wat eten klaar maken. Even later hoorde ze iemand van de trap aflopen. Verbaasd keek ze in de gang en zag daar een onbekende man met gestolen spullen in zijn handen.

De man begon te schelden en wilde er vandoor gaan maar dat liet de vrouw niet gebeuren. Ze pakte de man vast en begon om hulp te roepen. De man begon de vrouw daarop met één van de gestolen goederen te slaan tegen haar hoofd. Uiteindelijk liet de man zijn buit los en ging er vandoor. De vrouw hield aan de klappen een bult op haar hoofd over.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u gisteravond iets gezien rond de Geuzenweg in Hilversum? Weet u wie de inbreker zou kunnen zijn? Hij was tussen de 35 en 40 jaar oud, had een gezet postuur, had een lichte huidskleur en was ongeveer 1.70 meter lang. Tips zijn welkom op nummer 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.