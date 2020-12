Verdachte zware mishandeling/poging doodslag snackbar Amstelstation aangehouden

Amsterdam - Maandagavond 10 augustus 2020 werden in een snackbar in het Amstelstation twee vrouwen zwaar mishandeld. Na uitgebreid onderzoek konden rechercheurs de identiteit van twee van de drie verdachten achterhalen, bij de derde lukte dat niet. Daarom toonde de politie woensdag 9 december beelden van deze onbekende man in het opsporingsprogramma Bureau 020 van AT5. De betreffende verdachte meldde zich vervolgens nog diezelfde dag op een politiebureau in Amsterdam en is aangehouden.