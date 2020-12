Getuigen gezocht van gewapende overval AH filiaal

De man kwam rond 22.15 uur het filiaal binnen en bedreigde twee personeelsleden met een wapen en eiste geld. De overvaller liep vervolgens met een winkelkar met daarin een aanzienlijk geldbedrag weg over de parkeerplaats. Daarna is onbekend waar hij naartoe is gegaan Bij de overval raakte niemand gewond. De politie heeft de zaak in onderzoek.

De winkelmedewerkers gaven het volgende signalement van de verdachte:

- licht getint;

-ongeveer 20 en 25 jaar

-ongeveer 170 cm lang;

-zwarte muts;

-donkere ogen;

-blauw mondkapje;

-donkere kleding;

-donkere sportschoenen.

Tips? Bel ons!

Heeft u informatie over dit incident en dit nog niet gedeeld met de politie? Heeft u woensdagavond tussen 22:15 en 22:30 uur iets verdachts gezien in de omgeving van winkelcentrum Het Kleine Loo dat te maken kan hebben met deze overval? Belt u dan s.v.p. met de Districtsrecherche via telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). Bent u in het bezit van camerabeelden, deel deze dan met ons. https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/uploadformulier.html?sid=3e82d55c-c2fd-4a68-840e-27e6efceae26. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.