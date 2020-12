Man gestoken bij mishandeling

Bewoners van de Rutherfordweg alarmeren de hulpdiensten als zij buiten een hoop kabaal horen. Zij zien een bebloede man die wordt geslagen door een andere man. Een vrouw horend bij de dader staat op dat moment druk te schreeuwen en te gebaren. Dan komt een auto waar de man en vrouw in stappen en mee wegrijden.



Als de hulpdiensten het slachtoffer onderzoeken, blijkt hij ook meerdere steekwonden te hebben. Wat er precies is gebeurd en waarom is nog onduidelijk. De politie doet hier onderzoek naar.



Heeft u informatie of beelden die het onderzoek kunnen helpen, neem dan alstublieft contact op met de recherche van district Oost via 0900-8844 of laat uw informatie achter via het tipformulier op onze website. Wilt u anoniem tippen, bel dan met 0800-7000.