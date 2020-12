Onderzoek naar schietpartij zonder gewonden

Een doodnormale woonwijk in Rotterdam-Oost op een tijdstip dat zelfs kinderen nog gewoon op straat zijn. Dat mensen op zo’n plek en tijd een wapen trekken en daadwerkelijk meerdere keren de trekker over halen, maakt dat de politie er nog meer op gebrand is om de daders hiervan te achterhalen. Hulp van getuigen en camerabeelden is daarbij van groot belang. Beelden van dashboardcams, deurbelcamera’s of bewakingscamera’s van de omgeving Cornelis Bloemaertsingel, Jacob van Campenweg en Van Bassenstraat zijn zeer welkom bij het onderzoekteam.



Omwonenden belden half acht ‘s avonds dat zij harde knallen horen vanaf de parkeerplaatsen voor de Cornelis Bloemaertstraat. Twee mannen zouden wegrennen vanaf de parkeerplaats in de richting van de Jacob van Campenweg. Twee andere mannen rennen er achteraan, keren later terug en stappen beide in afzonderlijke auto’s. Het zou gaan om een zilveren of grijze Volkswagen en een andere kleine, zwarte personenauto. Agenten die onderzoek deden op de Cornelis Bloemaertstraat vonden hier meerdere hulzen.



Heeft u informatie of beelden die het onderzoek kunnen helpen, neem dan alstublieft contact op met de recherche van district Oost via 0900-8844 of laat uw informatie achter via het tipformulier op onze website. Wilt u anoniem tippen, bel dan met 0800-7000.