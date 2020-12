Politie zoekt getuigen van aanrijding Pres Rooseveltweg

De vrouw stak over bij de rotonde en werd geraakt door de auto. Politie en ambulance waren er snel en bekommerden zich over het slachtoffer. Ze is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben een blaastest afgenomen bij de bestuurder van de auto, wat resulteerde in het gebruik van drugs. De man is aangehouden. Zijn bijrijder is er vervolgens na het ongeluk met de auto vandoor gegaan en was gisterenavond nergens te vinden.

Na onderzoek is de auto vandaag aangetroffen op de Droogbloem en in beslag genomen voor nader forensisch onderzoek. De bijrijder is nog niet terecht. De politie is nog op zoek naar hem of haar.

Heeft u informatie?

Om het onderzoek goed af te ronden is het van belang dat de auto wordt onderzocht en dat we de bijrijder/ster spreken die gisteravond ook in de auto zat.

Heeft u iets gezien, heeft u de auto eerder zien rijden bijvoorbeeld of heeft u andere informatie over het ongeluk, en nog niet met de politie gesproken, bel dan naar 0900-8844. Of vul onderstaand tipformulier in. Anoniem tippen kan ook, via 0800-7000. Ook als u camerabeelden heeft van het incident, zijn die meer dan welkom.