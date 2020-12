Getuigen gezocht na winkeldiefstallen

Op dinsdag 8 december kwamen er vanuit verschillenden filialen van een drogisterijketen signalen dat er verschillende winkeldiefstallen bij ze werden gepleegd. Dat zou gebeurd zijn in de winkels in Ouddorp, Nieuwerkerk, Renesse en Zierikzee. Medewerkers gaven aan de politie de gegevens door van een auto die hier mogelijk bij betrokken was. Rond 16.25 uur kwamen agenten de auto tegen op de N59 tussen Nieuwerkerk en Zierikzee. De bestuurder kreeg een stopteken en de bestuurder is aangehouden. In zijn auto lagen goederen die mogelijk uit de winkels afkomstig waren.