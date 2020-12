Man rijdt rond zonder rijbewijs, passagier blijkt gezocht te worden

De 40-jarige bestuurder kreeg rond 0.40 uur aan de Hendrikstraat een stopteken omdat bij de dienders bekend was dat de man niet in het bezit van een geldig rijbewijs zou zijn. Dat bleek het geval, de man kon zich ook niet legitimeren. Daarnaast roken agenten een alcohollucht bij de man, maar hij weigerde een blaastest. De man is aangehouden. Achterin de auto zat een 43-jarige man uit Vogelwaarde. Hij bleek gesignaleerd te staan. Dat houdt in dat de politie naar hem op zoek is, in dit geval voor een verdenking van vernieling. Hij zal worden overgebracht naar de eenheid Den Haag voor verder onderzoek.