Verdachte dodelijk steekincident aangehouden

Het gaat om een man van 39 jaar, afkomstig uit Portugal.

Vlucht

De politie kwam de verdachte, die na het incident afgelopen dinsdag op de vlucht sloeg, op het spoor in Spanje. Daar is hij op verzoek van de Nederlandse politie door de Spaanse autoriteiten aangehouden.

Of en wanneer de verdachte naar Nederland wordt overgebracht, is nog niet bekend.

Slachtoffer

Bij het dodelijke geweldsincident kwam een vrouw van 26 jaar uit Venlo om het leven.

Motief

Wat het motief of aanleiding voor het dodelijke steekincident is geweest, wordt nog onderzocht.

Het recherche onderzoek is nog in volle gang en de politie hoopt snel duidelijkheid over een aantal zaken te krijgen.

Op dit moment is dit alle informatie die beschikbaar is en gedeeld kan worden. Zodra meer bijzonderheden gemeld kunnen worden, gebeurt dit via de gebruikelijke politiecommunicatiekanalen.