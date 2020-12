Jongen beroofd van telefoon en kleding

Arnhem - Woensdag 9 december rond 19.00 uur is een 16-jarige jongen in de buurt van de Bosweg beroofd van zijn mobiele telefoon. Onder bedreiging van een vuurwapen of iets wat daar op lijkt moest hij zijn telefoon, jas, schoenen en tas afgeven. Agenten die ter plaatse gingen konden via de app Find my Iphone de telefoon traceren en vonden deze terug in de buurt van de plek waar de jongen beroofd was. De jas, schoenen en tas zijn niet aangetroffen.