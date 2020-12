Gewapende overval bij supermarkt

Bij de overval zijn geen gewonden gevallen en is er geen buit gemaakt. De politie is direct gestart met het onderzoek en is nog opzoek naar de twee verdachten. De eerste verdachte is ongeveer 1.90 meter lang, heeft een Aziatisch uiterlijk, een breder postuur en was geheel in het zwart gekleed. De tweede verdachte is 1.75 meter, ongeveer 18 jaar oud, heeft een normaal postuur, droeg een zwarte broek, met zwarte Nike Air schoenen, een zwarte rugzak én een zwarte North Face jas.



Heeft u deze personen gezien of heeft u meer informatie? Benader ze dan niet zelf, maar neem zo snel mogelijk contact met ons op via 112.