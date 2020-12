Openingstijden Publieksbalies bureaus tijdelijk aangepast

Om de noodzaak van de bemensing van de publieksbalies in beide bureaus dagelijks te garanderen is tot deze tijdelijke maatregel besloten. Dit betekent voor de inwoners van Amersfoort en Baarn dat zij voor wat betreft het politiebureau in Amersfoort 7 dagen in de week van 09.00-17.00 uur terecht kunnen en in Baarn op doordeweekse dagen van 09:00 tot 17:00 uur. In de avonduren zijn er andere mogelijkheden om in contact te komen met de politie.