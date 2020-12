Tiener uit Veenendaal aangehouden voor phishingwebsite

Het cybercrimeteam van de politie Midden-Nederland kwam de tiener op het spoor door een aangifte van een overheidsinstelling. Het onderzoek leidde naar de 14-jarige verdachte uit Veenendaal. Het bezit van software/hardware voor phishingwebsites is strafbaar. Bij de aanhouding is de woning doorzocht. Verschillende devices zijn in beslag genomen. Het onderzoek gaat nog verder.

De websites die de jongen online zette, maken het mogelijk om met zogenaamde panels persoonlijke inloggegevens te ontfutselen van nietsvermoedende mensen. Criminelen zetten zulke phishingwebsites bijvoorbeeld in om achter inloggegevens van betaalomgevingen te komen om vervolgens iemands bankrekening leeg te kunnen plunderen. Er wordt nog onderzocht of de panels daadwerkelijk zijn gebruikt voor phishing.

Wat is phishing?

Phishing is een vorm van digitale oplichting. Phishing gebeurt via e-mail, WhatsApp en sms. Slachtoffers worden bijvoorbeeld naar een valse website gelokt waar ze vervolgens hun bank- of andere inloggegevens prijsgeven. Of ze maken geld over naar een fraudeur die zich voordoet als familielid.

Wat kunt u doen om phishing van uw gegevens te voorkomen?

Iedereen kan slachtoffer worden van cybercrime. Maar u kunt wel maatregelen nemen om de kans daarop zo klein mogelijk te maken.

Reageer nooit op e-mails of appjes met verzoeken om persoonlijke inlogcodes of pincode. Banken, creditcard maatschappijen en bijvoorbeeld webshops vragen hier nooit om. Ontvangt u zo’n e-mail? Verwijder deze dan meteen. Klik in geen geval op een link die in de e-mail staat.

Krijgt u betaalverzoeken van onbekenden, klik deze dan niet aan.

Stuur uw bankpas niet op. Uw bank zal hier nooit om vragen. Als u een nieuwe pas krijgt, vraagt de bank altijd om uw oude pas door te knippen en weg te gooien.

Stuur ook nooit een kopie van uw identiteitsbewijs op. Criminelen kunnen uw BSN-nummer gebruiken om een bankpas aan te vragen.

Rijbewijs gehaald? Zet hiervan liever geen foto op social media. De zichtbare persoonsgegevens op de foto van het rijbewijs kunnen worden misbruikt.

Geef nooit zomaar persoonlijke gegevens over de telefoon.

Wilt u een betaalverzoek doen, log dan in op uw eigen bankapp of de website van uw bank en doe daar de betaling. Geef ook aan bij de koper dat u op deze manier betaalt. Vaak zal de fraudeur dan al afhaken en geen verdere actie ondernemen.

Vertrouwt u een link niet helemaal, check hem via de website checkjelinkje.nl.

Zorg dat wachtwoorden veilig zijn en verander ze regelmatig. Zorg regelmatig voor software- en beveiligingsupdates.

Aangifte doen van phishing

Bent u onverhoopt slachtoffer geworden van phishing? Doe dan altijd aangifte. Hiervoor kunt u bellen met 0900 8844 voor het maken van een afspraak bij een politiebureau bij u in de buurt.