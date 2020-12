Dodelijke aanrijding

De man reed in een personenauto over de N307 in de richting van de A7. Volgens getuigen reed de auto langzaam en had mogelijk motorpech. Achter hem, in dezelfde richting, reed een vrachtwagen, bestuurd door een 22-jarige man uit Zwaag. Hij zag de personenauto te laat en reed hier achterop. Er ontstond een aanrijding waarbij de personenauto ernstig beschadigd raakte.

De bestuurder van de personenauto raakte zwaar gewond. Hij werd voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Hier overleed hij later aan zijn verwondingen.

De bestuurder van de vrachtwagen is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De politie stelt een nader onderzoek in.

2020263497