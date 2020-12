Meisjes slachtoffer van geweldpleging

De politie wil graag in contact komen met mensen die informatie hebben over deze geweldpleging. Heeft u rond dit tijdstip iets gezien in de buurt van het Schoterbos? Mocht u op een andere manier weten wie bij de geweldpleging betrokken zijn, of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.

Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van zaaknummer 2020262568.

2020262568