Politie zoekt getuigen van mishandeling Schoterbos

Haarlem - De politie heeft een melding ontvangen van een mishandeling die op zaterdag 5 december rond 13.30 uur heeft plaatsgevonden. Het slachtoffer is een 35-jarige vrouw uit Haarlem. Zij is mishandelt door een oudere man aan de Sportweg ter hoogte van kinderboerderij Schoterhoeve. Bij de mishandeling liep de Haarlemse diverse lichte verwondingen op. Tijdens de mishandeling greep een voorbijganger in. De politie is op zoek naar getuigen van deze mishandeling en in het bijzonder naar deze voorbijganger.