Ruim honderd te snel

Omstreeks 21.15 uur reed de man over de A8 in Oostzaan met een snelheid van 227 km per uur, terwijl ter plaatse niet sneller gereden mag worden dan 100 km per uur. Een overschrijding met 50 km per uur betekent normaal al een invordering van het rijbewijs. In overleg met de Officier van Justitie werd besloten dat bij een overschrijding met 127 km per uur ook de inbeslagname van de auto op zijn plaats was.

2020264087