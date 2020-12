Schietincident zonder gewonden

Purmerland - De politie is op zoek naar getuigen van een schietincident dat op donderdagmiddag plaatsvond op de Gerbrand Katstraat in Purmerland. Naast getuigen die het incident hebben gezien of meer weten over de achtergrond hiervan, is de politie ook op zoek naar mensen die camerabeelden (dashcam) van het incident hebben gemaakt. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).