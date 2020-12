Steekincident

Omstreeks 15.00 uur vond er een aanrijding plaats op de Brandakkerstraat in Assendelft. Een man reed met zijn auto achteruit een parkeervak uit. Toen hij weg wilde rijden, raakte hij juist een andere geparkeerd staande auto. De bestuurder die had uitgeparkeerd liet zijn auto achter en ging er lopend vandoor, zonder dat hij zijn identiteit bekend had gemaakt. De bestuurder van de aangereden auto, een 66-jarige man uit Assendelft, liep achter de verdachte aan om hem tegen te houden. Toen hij de man te pakken had, bleek deze een mes bij zich te hebben waarmee hij het slachtoffer stak. Het slachtoffer liep hierdoor letsel op.

Omstanders, die zagen dat de verdachte er weer vandoor ging, zetten vervolgens de achtervolging in. De verdachte wist te ontkomen via een sloot. Aan de overzijde (bij de Dorpsstraat) werd hij in de bosjes teruggevonden. De man bleek het wapen nog bij zich te hebben. Hij werd aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

2020263970-741