Bijna 650 stuks illegaal vuurwerk in beslag genomen bij kofferbak-verkoop

Vermoedt u dat er illegaal vuurwerk ligt opgeslagen ergens in uw omgeving? Of ziet u een verdachte situatie die mogelijk met (de handel in) illegaal vuurwerk te maken heeft, bijvoorbeeld een woning of garage waar opeens veel aanloop is van verschillende, onbekende mensen? Maak dan melding via 0900-8844. Ook anoniem melden is een optie via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.