Aanhouding zware mishandeling

Op die bewuste dag parkeerde de toen 60-jarige postbezorger van Post NL zijn bestelbus in de Dijkstraat, hij zette de gevarenlichten aan en stapte uit zijn bus. Het slachtoffer droeg een uniform van Post NL. Op een gegeven moment stopt er een klein model auto voor zijn bestelbus. De bijrijder van die grijze Citroen liep op de postbezorger af en gaf hem een harde vuistslag in het gezicht. Het slachtoffer is op dit moment nog steeds niet hersteld van dit geweldsincident. De politie deed een uitgebreide getuigenoproep in het opsporingsprogramma Team West.



De politie hoorde eerder deze week ook een al een andere verdachte, een 30-jarige Hagenaar, over zijn betrokkenheid bij het geweldsincident.



Beide verdachten zijn na het verhoor in vrijheid gesteld, maar blijven nog wel verdachten in de zaak. De politie zet het onderzoek voort.