Politie onderzoekt gewapende overval op casino

De politie is op zoek naar mensen die mogelijk iets hebben gezien van de overval of mogelijk een voertuig hebben zien wegrijden. U kunt daarvoor contact opnemen via 0800-6070 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Ook mensen die beelden hebben gemaakt met smartphone, een beveiligingscamera of dashcam, worden gevraagd deze ter beschikking te stellen aan de politie. Beeldmateriaal kan rechtstreeks geüpload worden in onderstaand tipformulier.