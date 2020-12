Politie spot vervoer drugsolie en vindt daarna drugslab in flat

Woensdag 9 december rond 20.30 uur zag een agent twee mannen staan bij een auto in de Sibeliusstraat. De kofferbak van de auto was geopend en naast de auto stonden ook enkele dozen. Bij het zien van de politie zette een van de mannen het plotseling op een lopen. Ondanks een zoekslag in de wijk werd hij tot op heden niet meer aangetroffen. De tweede man werd wel staande gehouden en gecontroleerd. Daarbij bleek dat in de dozen en in de kofferbak van de auto enkele jerrycans stonden. Agenten herkende de inhoud als mogelijke drugsolie en hierop hielden zij de verdachte, een 23 jarige inwoner van Drunen, aan.

Na overleg met de Officier van Justitie werd gisteren een onderzoek ingesteld in de flat aan de Sibeliusstraat. Aan het begin van de avond werd in één van de appartementen in de flat een werkend drugslab getroffen. Meerdere ruimtes in dit appartement bleken professioneel ingericht voor de grootschalige productie van speed. Gezien de sobere inrichting van de woning werd in deze flat vermoedelijk niet gewoond, maar werd er wel drugs vervaardigd. Tijdens het onderzoek in de flat en de bijbehorende berging vond de politie chemicaliën en productieapparatuur voor de productie van amfetamine/speed

Met behulp van camerabeelden en getuigenverklaringen is de politie op zoek naar de tweede verdachte. De bewoners van de flat en andere wijkbewoners worden verzocht zich bij de politie te melden met relevante informatie over het aangetroffen drugslab en/of de aangehouden verdachte. Dit kan volledig anoniem via de website https://www.meldmisdaadanoniem.nl/ of telefonisch op 0800-7000.