Update onderzoek dodelijk steekincident

Gelet op de ernst van dit geweldsincident met een grote maatschappelijke impact is afgelopen dinsdag een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gevormd. Een team van zo’n 20 rechercheurs is met het onderzoek bezig.

Naast onderzoek naar informatie voortgekomen uit o.a. het buurtonderzoek en naar aanleiding van binnengekomen tips van burgers, is het rechercheteam bezig een beeld te vormen wat de aanleiding en/of motief is geweest voor dit ernstige delict.

Relationele sfeer

Voor zover nu bekend en wat uit het onderzoek tot nu toe naar voren is gekomen, kenden het slachtoffer en de verdachte elkaar. Op welke manier en hoe dit precies eruit zag, is op dit moment nog onderwerp van onderzoek. Daar kan op dit moment in het belang van het onderzoek niet meer informatie over gedeeld worden.

Geruchten

Op verschillende informatiekanalen wordt gesuggereerd dat het slachtoffer gestalkt werd. Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer ruim een week voor het incident bij de politie gemeld heeft, dat ze vervelende berichten ontving. In het onderzoek naar de inhoud van de berichten kwam naar voren dat er op dat moment geen sprake van strafbare feiten, zoals stalking en/of bedreiging, was. Het slachtoffer heeft toen een advies gekregen hoe om te gaan met haar social media - en andere informatiekanalen. Ook heeft er onderzoek in de politiesystemen plaatsgevonden. Dit leverde geen nadere informatie v.w.b. eerdere gepleegde strafbare feiten op. Vervolgens heeft het slachtoffer een week later opnieuw digitaal contact met de politie gezocht. Daarop is direct telefonisch contact met haar opgenomen voor het maken van een persoonlijke afspraak. Deze stond gepland in de middag op de dag dat het slachtoffer om het leven kwam.

De juiste naam van de verdachte is pas bij de politie bekend geworden, nadat het geweldsincident had plaatsgevonden en het tactische rechercheonderzoek hieromtrent was opgestart.

Verdachte naar Nederland

Het is nog niet bekend of en wanneer de verdachte overgebracht wordt naar Nederland. Daarover vindt nog overleg met de Spaanse autoriteiten plaats.

NB: Dit is alle informatie die over het geweldsincident gedeeld kan worden. Op het moment dat er meer nieuws of bijzonderheden te melden zijn, gebeurt dit via de gebruikelijke politiecommunicatiekanalen.