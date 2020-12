Illegaal feest in tunnelbuis beëindigd

Heerde - Vanavond hebben we een illegaal feest beëindigd in een holle buis van een viaduct over de A50 nabij Heerde. De informatie dat er mogelijk een feest gaande was, kwam binnen via een tip. Er waren 15 tot 20 bezoekers die de covidmaatregelen negeerden. Als politie treden we streng op tegen dit soort illegale feesten. Dat betekent dat bezoekers een bekeuring hebben gekregen. De bezoekers vertrokken rustig toen de politie hen sommeerde te vertrekken. Het viaduct wordt afgesloten door Rijkswaterstaat