Explosie bij Poolse supermarkt Beverhof

De politie stelt een technisch sporenonderzoek in. De politie is daarbij geassisteerd door de explosieven opruimingsdienst van defensie. Ook wordt een buurtonderzoek uitgevoerd.

Getuigen hebben een man weg zien lopen in de richting van het Meerplein, en in een auto zien stappen. Getuigen worden opgeroepen zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij dit of een eerder incident betrokken is dan horen wij dat graag. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt graag kennis van eventuele beelden, ook uit de omgeving. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2020264942.

Aan dezelfde achtergevel is afgelopen woensdagochtend ook een explosief afgegaan.

Een onderzoek naar een uitgebrande auto in Velsen-Noord net na de explosie heeft opgeleverd dat deze auto niet bij het incident in Beverwijk is betrokken.