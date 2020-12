Getuigen steekincident winkelcentrum Wijkerbaan gezocht

De beveiliger sprak de jongens aan. Een van hen stapte naar buiten, de ander bleef staan. De beveiliger voelde vervolgens een stomp in zijn zij. Omdat hij was voorzien van een veiligheidsvest besteedde hij daar aanvankelijk geen aandacht aan. Hij verwijderde beide jongens uit het winkelcentrum, die wegrenden in de richting van de Bullerlaan. Even later werd de beveiliger geattendeerd op een gat in zijn jas ter hoogte van de ‘stomp’. Ook zijn trui bleek te zijn voorzien van een messnede. Waarschijnlijk is een messteek van de jongens geweerd door zijn steekwerende veiligheidsvest. De beveiliger heeft aangifte gedaan van poging tot zware mishandeling. Aan hem is slachtofferhulp aangeboden.

De politie is op zoek naar getuigen en roept deze op zich te melden via 0900-8844. Mocht u weten wie bij het incident betrokken zijn dan horen wij dat graag. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000.

De jongens voldeden aan het volgende signalement:

1 lichte huidskleur, 16-18 jaar oud, 1.80 meter lang, tenger postuur, gekleed in een donkere trainingsbroek met aan beide twee gouden biezen van boven naar beneden, lichtkleurige gewatteerde jas;

2 Licht getinte huidskleur, 16-18 jaar oud, 1.75 meter lang, tenger postuur, gekleed in een donkere trainingsbroek met aan beide twee gouden biezen van boven naar beneden, donkerkleurige jas strak om het lichaam, donkere gympen.

De politie neemt graag kennis van eventuele beelden, ook uit de omgeving. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2020265117.