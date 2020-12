Verkeersongeval met zwaar gewonde

Omstreeks 19.00 uur kreeg de politie melding van een aanrijding tussen een bestelauto en een overstekende voetganger. Een 34-jarige man uit Ursem reed in de bestelauto over de Vredemakersweg in de richting van de Buitenroede. Ter hoogte van de Rietsikkel voelde hij plotseling dat hij ergens tegenaan reed. Het bleek het overstekende slachtoffer te zijn. De Ursemmer had haar niet gezien.

Het slachtoffer is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie stelt een nader onderzoek in naar de toedracht van het ongeval.

2020264661