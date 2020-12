Getuigen gezocht na brand politieauto

De politieauto, een strandjeep, stond geparkeerd aan de Nieuwe Parklaan naast het politiebureau, aan de zijde met de oneven huisnummers. Na de brand is de auto voor nader onderzoek afgevoerd.



Iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche Den Haag-West zoekt getuigen van de autobrand. Heeft u zaterdag 12 december tussen 1.30 en 2.00 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de het politiebureau aan de Nieuwe Parklaan? Of hebt u camerabeelden uit de omgeving waar rond dit tijdstip verdachte personen op staan? Bijvoorbeeld beelden van een video deurbel. Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Liever anoniem? Bel Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.