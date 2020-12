Getuigen gezocht na explosie in woning

Op het moment dat het projectiel ontplofte, waren er twee personen aanwezig in de woning. Agenten startten direct een onderzoek in de omgeving en hielden een 23-jarige vrouw aan. Forensisch rechercheurs deden onderzoek in de woning. Er is aangifte gedaan en de vrouw wordt gehoord. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.



Iets gezien of camerabeelden?

De recherche Den Haag Zuid-West zoekt getuigen van de explosie aan de Anna Bijnslaan. Heeft u iets verdachts gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving waarop verdachten te zien zijn? Bel ons op 0900-8844. Liever anoniem? Bel met Meld Misdaad Anoniem. Ook de beelden afkomstig van een Dashcam of een video deurbel zijn belangrijk voor het onderzoek. U kunt via deze link camerabeelden naar de politie sturen.