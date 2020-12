Politie Rotterdam houdt vuurwerkverdachte aan en neemt 4500 kg vuurwerk in beslag

Foto's politie Rotterdam

Met de aanhouding van de man was de verdachte weliswaar binnen, maar duidelijk was dat er nog meer vuurwerk moest zijn. Het onderzoek leidde de rechercheurs van Team Milieu naar Gellicum, waar een zeecontainer in het buitengebied werd aangetroffen. In de container lag zwaar illegaal vuurwerk opgeslagen, dat door een gespecialiseerd bedrijf wordt weggehaald en vernietigd.







Meer aanhoudingen niet uitgesloten

Met de aanhouding en de in beslagname is het onderzoek niet klaar. Het Team Milieu gaat volop verder met het onderzoek en sluit meer aanhoudingen en inbeslagnames niet uit.







Levensgevaarlijk

Het opslaan van vuurwerk in bijvoorbeeld een woning of garage is levensgevaarlijk. Brand- en ontploffingsgevaar liggen op de loer. Vermoedt u bij u in de buurt een illegale opslag van vuurwerk, twijfel niet en bel 0900-8844. Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Voor meer informatie over vuurwerk kun je op onze themapagina kijken. Onder het kopje 'Hoe weet ik of vuurwerk illegaal is' vind je informatie over de 'Big 5'. Dit zijn de gevaarlijkste soorten vuurwerk.