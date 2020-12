Politie Rotterdam zoekt getuigen van overval Wibra

Stockfoto politie

Op 12 december rond 15.40 uur kwam een onbekende man de winkel binnen en bedreigde de caissière met een mes. Hij ging er met een onbekend geldbedrag lopend vandoor.



Ongedeerd

De caissière bleef ongedeerd, maar flink geschrokken achter. Tijdens de overval waren er geen klanten in de zaak, maar toen de dader binnenkwam verlieten twee getinte tienermeiden net de winkel. De politie komt graag met hen in contact; ze kunnen belangrijke getuigen zijn.



Signalement

De dader was 1.80m, droeg een zwarte lange jas met capuchon, grijze broek zwarte schoenen met witte zolen en hij had een laptoptas bij zich.



Bel de politie

Heeft u iets gezien? Weet u wie de dader is of heeft u misschien camerabeelden? Deel uw informatie dan svp met de politie via 0900-8844 of vul onderstaan tipformulier in. Blijft u liever anoniem. Bel dan M op 0800-7000.