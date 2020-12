Vuurwerk beschadigt auto en vernielt ruiten: politie Rotterdam zoekt getuigen

Om 22.55 uur werd de politie gebeld voor de melding van het vuurwerk dat de schade had veroorzaakt. De vogels die voor de ravage verantwoordelijk waren, waren toen al gevlogen. Agenten spraken omwonenden en hielden een kort buurtonderzoek, maar dat leidde niet tot aanhoudingen.

Bekogeld

De gedupeerde bewoners regelden direct iemand voor het afdichten van de vernielden ramen. De persoon die die klus voor zijn rekening nam en een paar uur na de klap aan het werk was, werd door onbekenden bekogeld met eieren en tomaten. Ook nu waren de helden die voor deze idioterie verantwoordelijk waren verdwenen toen de politie aankwam.

Getuigen en beelden welkom

De politie zoekt getuigen van de vernieling. Heeft u het incident zien gebeuren of weet u wie de dader(s) zijn? Of heeft u wellicht beelden vanuit uw woning of van een dashcam? Bel de politie via 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Blijft u liever anoniem, bel dan 0800-7000.

Illegaal vuurwerk

U kunt de politie en Meld Misdaad Anoniem ook bellen als u weet dat iemand illegaal vuurwerk in bezit heef of als u weet waar vuurwerk illegaal ligt opgeslagen. De politie houdt regelmatig mensen aan die grote hoeveelheden illegaal en gevaarlijk vuurwerk in bezit hebben. Eén vonk kan dan al enorme schade aan gebouwen en auto’s, of nog erger: gewonden tot gevolg hebben.