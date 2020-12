Omstander rent achter veroorzaker ongeval aan

De veroorzaker van het ongeval is na de aanrijding weggerend. Een omstander is achter de verdachte aangerend en heeft ondertussen contact gehad met de meldkamer van de politie om de locatie door te geven. Een agent heeft de verdachte in het Emiel van Loonpark aangehouden. Uit een ademanalyse bleek dat de automobilist te veel had gedronken ( 1030 ug/l). De verdachte is overgebracht naar een politiebureau voor verhoor.