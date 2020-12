Politie verstoort drugsdeal en neemt 89 zakjes Cocaïne en Heroïne in beslag

Zaterdag 12 december tegen 01.00 uur zag het team van onopvallende politieagenten twee, hen bekende drugsgebruikers lopen op de Trouwlaan in Tilburg. Zij besloten het tweetal onopvallend te volgen en toen het duo contact maakte met de bestuurder van een aldaar geparkeerde auto werd er ingegrepen. In de auto troffen de rechercheurs inderdaad dealerhoeveelheden drugs aan. In totaal werden er 75 gripzakjes met (vermoedelijk) Cocaïne en 14 zakjes met (vermoedelijk) Heroïne in beslaggenomen. De inzittenden van de auto, Twee Tilburgers van respectievelijk 25 en 28 jaar oud, werden aangehouden.