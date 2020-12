Tiener heeft 120 Cobra’s onder zijn bed liggen

De opslag van zwaar, illegaal vuurwerk bij mensen thuis levert grote risico’s op voor henzelf en hun omgeving. Het illegale vuurwerk dat wordt aangetroffen heeft een gigantische kracht en impact en is levensgevaarlijk. Kent u mensen die (illegaal) vuurwerk in huis hebben? Meld dit bij de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Vragen over vuurwerk? Kijk op https://www.politie.nl/themas/vuurwerk.html of www.vraaghetdepolitie.nl/vuurwerk