Gesignaleerde plofkraakverdachte aangehouden

Amsterdam - De politie heeft vrijdagavond 11 december in Amsterdam op verzoek van FAST Duitsland een verdachte aangehouden. De 28-jarige Amsterdammer wordt verdacht van het plegen van een plofkraak op een bank in de Duitse plaats Germering in de nacht van 17 op 18 oktober 2018. In de woning van de man zijn meerdere vuurwapens, munitie en een gestolen scooter aangetroffen en in beslag genomen.