Verdachte diefstal aangehouden na korte achtervolging

Roermond - Rond 01:00 uur heeft de politie een melding ontvangen van diefstal bij een tankstation aan de Sint Wirosingel in Roermond. Hierbij heeft de verdachte, waarvan de leeftijd en woonplaats nog onbekend is, een kleine buit gemaakt, waarnaar hij is gevlucht. Na een korte achtervolging heeft de verdachte de macht over het stuur verloren en is hij tegen een boom aangereden, waarnaar de politie de verdachte heeft aangehouden.