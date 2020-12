Politie zoekt getuigen na gewelddadige woningoverval in Tiel

In de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 december drongen, vermoedelijk drie verdachten, de woning van het slachtoffer binnen. Het slachtoffer werd vastgebonden, geslagen en bedreigd met een wapen. De verdachten verbleven enkele uren in zijn woning. Nadat zij de woning hadden verlaten, kon het slachtoffer zichzelf bevrijden en de politie alarmeren. De verdachten namen onder andere een portemonnee, telefoon en contant geld mee. Er is nog geen duidelijkheid over de manier waarop de verdachten de woning zijn binnengedrongen of over hun vluchtroute.

De politie is direct een onderzoek gestart naar de toedracht van deze gewelddadige woningoverval. Agenten doen in de omgeving buurtonderzoek, bekijken of er camerabeelden beschikbaar zijn en roepen getuigen op om zich te melden.