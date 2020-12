Agressieve hond doodgeschoten

Agenten van politiebureau Zuiderpark deden een uitgebreid onderzoek naar dit zeer ernstig bijtincident. Volgens het zwaargewonde slachtoffer probeerde zij op de Nunspeetlaan in Den Haag een kleine hond die door een agressieve hond werd belaagd te ontzetten. Plotseling viel de zeer agressieve hond de vrouw aan en beet haar vol in het gezicht. Het slachtoffer liep hierbij ernstige verwondingen op en ligt nu nog steeds in het ziekenhuis.

Na een uitgebreid onderzoek naar de verblijfplaats van de eigenaar en de agressieve hond, kwam de woning aan de Velddreef in Zoetermeer in beeld. Toen agenten de hond probeerden te benaderen reageerde deze direct zeer agressief. Agenten hebben nog geprobeerd de hond met een vangstok onder controle te krijgen. Toen dit niet mogelijk bleek en de hond de agenten aanviel was een van de agenten genoodzaakt zijn vuurwapen tegen de hond te gebruiken. De hond heeft dat niet overleefd. De 35- jarige eigenaresse van de hond meldde zich later aan een politiebureau en werd aangehouden. De politie onderzoekt de zaak.