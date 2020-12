Vuurwerkbommen zorgen voor schade, politie zoekt getuigen

Op zaterdagavond 12 december rond 22.20 uur werden verdeeld over vier portieken in de Vaillantlaan in Den Haag meerdere brievenbussen, bellentableaus en ruiten vernield door vuurwerkbommen. Zondagochtend 13 december rond 03.05 uur hoorde de bewoner van een woning aan de Waterviolier in Alphen aan den Rijn in de gang een vreemd geluid. Toen de bewoner ging kijken hoorde hij een harde klap en viel op de grond. Door de explosie ontstond er rookontwikkeling in de woning en werden er meerdere ramen vernield. De forensische opsporing is in beide zaken een uitgebreid sporenonderzoek gestart en agenten komen graag in contact met getuigen.