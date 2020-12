Politie onderzoekt overval bezorgkoerier

Toen het slachtoffer omstreeks 23:30 uur haar bestelling had afgeleverd, werd zij opgewacht door twee mannen op een scooter. Een van de twee opzittenden bedreigde de jonge vrouw met een wapen en dwong haar tot afgifte van geld. Aangezien de vrouw dat niet bij zich had, bezorging is ‘cashless’, wisten de man haar telefoon af te pakken. Vermoedelijk reden ze daarna weg op een scooter in onbekende richting.

Van de mannen is een beperkt signalement beschikbaar. Twee mannen, met een donkere huidskleur, leeftijd circa 17 jaar oud. Beiden waren in het donker gekleed en droegen open helmen.

Heeft u informatie over de overval? Bel dan met de politie via 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier.