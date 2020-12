Politie onderzoekt schietincident op autoverhuurbedrijf

Omstreeks 03.00 uur kreeg de politiemeldkamer meerdere meldingen dat er op het bedrijventerrein aan de Christa Ehrlichhof zou worden geschoten. Meerdere politie-eenheden werden naar het bedrijventerrein gedirigeerd. Een getuige meldde dat na het schietenincident een donkerkleurige personenauto was weggereden. Een van de eerste politie-eenheden die snel ter plaatse was, zag in de directe nabijheid van het beschoten pand de vermoedelijke auto rijden. De bestuurder (33 jaar) werd met een Benaderings Techniek Gevaarlijke Verdachte (BTGV) aangehouden.



Nabij de afrit A20links (Ommoord) troffen agenten een bestelauto aan. Dit voertuig bleek van diefstal afkomstig en werd voor nader onderzoek veilig gesteld. De politie sluit niet ut dat het aangetroffen voertuig met het incident aan het bedrijventerrein te maken heeft. Uit een eerste analyse van het betreffende pand, lijkt dat er zestien kogelinslagen zijn aangetroffen. De forensische opsporing stelt een nader onderzoek in.



De politie is een groot onderzoek gestart en is daarbij op zoek naar informatie en getuigen. Heeft u informatie en die nog niet met de politie gedeeld? Bel dan met 09008844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier.