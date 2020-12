Dubbele mishandeling Borgsweer in Opsporing Verzocht

De vrouw liep op zondagavond 1 maart naar de stal om de paarden te voeren. Plotseling werd ze aangevallen door een man met een bivakmuts. Ze werd hierbij ernstig mishandeld.

Een dag eerder, op zaterdagavond 29 februari raakte de man ernstig gewond bij de stal en brak onder meer zijn nek. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Ook hij is vermoedelijk het slachtoffer van een ernstige mishandeling.

De recherche onderzoekt deze zaak. Hebt u iets gezien rond deze data in de omgeving van de Wartumerweg in Borgsweer? Of hebt u andere informatie die van belang kan zijn in dit onderzoek? Laat het ons dan weten via het tipformulier op de Gezocht-pagina.

De uitzending van Opsporing Verzocht is op dinsdagavond om 20.30 uur op NPO1. De herhaling wordt uitgezonden op woensdag 16 december om 13.25 op NPO2.