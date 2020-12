Beroving aan huis na verkoopafspraak

Eenmaal aan de deur bleken het twee mannelijke ‘kopers’ en is de bewoner bedreigd om de camera af te staan. Daarop gingen de mannen er met de camera vandoor. Beiden hadden ze veel tatoeages in hun gezicht en op hun handen. De politie heeft diezelfde avond in de buurt nog onderzoek verricht, maar helaas nog niemand kunnen aanhouden. De aanwezige bewoners zijn gelukkig niet gewond geraakt.

Heeft u mogelijk iets gezien die avond, of beelden uit de omgeving? Dan komen we graag met u in contact via 0900 – 8844 of via politie.nl. Meld daarbij ook onderstaand zaaknummer.

2020590159 ^JH