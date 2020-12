Getuigen gezocht gewelddadige straatroof Leidsche Rijn

Rond 18:30 uur liep het slachtoffer op het voetpad langs het water als er ineens aan haar arm wordt getrokken. Een jongen bedreigt het slachtoffer met een steekvoorwerp en wil haar geld. De vrouw geeft van schrik haar tas met boodschappen. De verdachte rent hierop met de tas weg naar een scooter waarop een andere jongen zit te wachten. De twee rijden weg in de richting van winkelcentrum Parkwijk.

Donkere kleding

De verdachten droegen donkere kleding en reden ook op een donker gekleurde scooter. De politie is op zoek naar getuigen die de twee jongens hebben zien rijden. Of meer weten over deze straatroof.

Tips?

Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Of gebruik onderstaand tipformulier. Blijft u liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of geef uw anonieme tip online door.