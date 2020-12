Man aangehouden voor bekladding moskee en synagogen

De man werd betrapt toen hij de moskee op het Moskeeplein bekladde. Getuigen belden de politie, die de man op de Leidseweg kon aanhouden. Ook de synagoge aan de Magdalenastraat en die aan de Springweg werden beklad. Er zijn aangiften gedaan en de politie is in nauw contact met de religieuze gemeenschappen wiens gebouwen beklad zijn. De zaak is in onderzoek, inclusief de toestand van de verdachte en zijn motief. De verdachte, een 44-jarige Utrechter, zit nog vast. De bekladdingen zijn schoongemaakt.