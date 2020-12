Politie onderzoekt schietincident Hilversum

De politie wordt vrijdagavond tussen 19.15 en 19.30 gebeld. Aan de Egelshoek in Hilversum zou een man zijn die ernstig gewond is. De politie komt direct naar de Egelshoek en vindt daar de man. Het gaat om een 25-jarige man met onbekende woon- of verblijfplaats. Al snel blijkt dat hij een schotwond heeft. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht om aan zijn verwondingen behandeld te worden.

Uit sporen is op te maken dat het schietincident vermoedelijk verderop aan de Egelshoek heeft plaatsgevonden. De politie komt graag in contact met mensen die vrijdag aan het einde van de middag of het begin van de avond iets bijzonders hebben gezien in de omgeving van de Egelshoek. Ook als mensen meer weten over de achtergronden van het incident worden zij gevraagd zich te melden. Dat kan via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Ook via onderstaand tipformulier kan informatie worden doorgegeven. Getuigen die de politie al heeft gesproken hoeven zich alleen te melden als ze nieuwe informatie hebben.